Дешам объяснил, почему не вызвал Павара в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал решение не вызывать защитника миланского «Интера» Бенжамена Павара в национальную команду.

В октябре «трёхцветным» предстоит провести два матча в рамках Лиги наций – против сборных Израиля (10.10), и Бельгии (14.10).

«Павар играет в своём клубе, но не в каждом матче. Я знаю, как он может вернуться в сборную», – заявил на пресс-конференции наставник французов.

Бенжамен Павар принял участие в шести поединках «нерадзурри» в текущей кампании, отметившись одной результативной передачей. Свою последнюю на данный момент игру за сборную Франции 28-летний футболист провёл в начале июня – это была товарищеская встреча с Люксембургом.