Бывший вратарь аргентинской сборной предсказал победителя Серии А

Бывший вратарь итальянского «Наполи» и сборной Аргентины, Мариано Андухар, высказался по поводу вероятного исхода начавшегося чемпионата Серии А. Разумеется, прежде всего его спросили о шансах «Наполи»:

- Конте - победитель, он заразит своим менталитетом всех вокруг. К тому же, в команде появился Ромелу Лукаку, который может привнести в команду что-то новое. Пока что чемпионат идёт очень ровно, и выиграть его могут все четыре топ-клуба - «Наполи», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Я, конечно, верю в победу «Наполи». С Конте это возможно, - цитирует слова экс-голкипера pianetamilan.it.