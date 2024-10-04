​Бирхофф: «Милану» нужно сфокусироваться на чемпионате»

После двух неудач «Милана» в стартовых матчах Лиги чемпионов бывший нападающий клуба, немец Оливер Бирхофф, считает, что «Милану» лучше сфокусироваться на внутреннем чемпионате, дабы преуспеть в нём, так как в Лиге чемпионов всё равно мало что «светит».

- Последние результаты в чемпионате вселили оптимизм, а успех в дерби повысил чувство самоуважения у игроков. Болельщики уже давно не испытывали такую радость. Как фанат «Милана», считаю, что клубу лучше целиться на Скудетто, - цитирует слова Бирхоффа итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

В следующем матче «Милан» сыграет с «Фиорентиной».