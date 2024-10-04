Каморанези будет тренировать на Кипре

Бывший игрок туринского «Ювентуса» продолжает свои попытки тренировать - после неудач в Словении и на Мальте он нашёл себе работу на другом острове - Кипре. Его пригласило к себе руководство клуба «Кармиотисса», который неудачно начал новый сезон кипрского чемпионата - лишь пять очков в пяти матчах, оказавшись на одиннадцатой строчке турнирной таблицы кипрского чемпионата.

Станет ли Каморанези палочкой-выручалочкой, покажет ближайшее время, но, учитывая его предыдущие не очень убедительные проекты, в этом есть определённые сомнения. Действующим чемпионом Кипра является АПОЭЛ из Никосии.