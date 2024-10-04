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Чемпионат Италии. Серия А

Каморанези будет тренировать на Кипре

04 Октября 2024 • 01:09 Комментировать

Бывший игрок туринского «Ювентуса» продолжает свои попытки тренировать - после неудач в Словении и на Мальте он нашёл себе работу на другом острове - Кипре. Его пригласило к себе руководство клуба «Кармиотисса», который неудачно начал новый сезон кипрского чемпионата - лишь пять очков в пяти матчах, оказавшись на одиннадцатой строчке турнирной таблицы кипрского чемпионата.

Станет ли Каморанези палочкой-выручалочкой, покажет ближайшее время, но, учитывая его предыдущие не очень убедительные проекты, в этом есть определённые сомнения. Действующим чемпионом Кипра является АПОЭЛ из Никосии.


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Евро-Футбол.Ру,
Мауро Каморанези чемпионат Кипра Кармиотисса ещё теги
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