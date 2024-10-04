​Мората разозлился на мэра городка и решил переехать

Испанский нападающий Альваро Мората перебрался в «Милан», но, как и Гарри Кейн примерно год назад в Мюнхене, какое-то время не мог подобрать себе достойное чемпиона Европы жилище. Наконец жильё было найдено - в небольшом городке под названием Корбетта, примерно в 30 километрах от Милана.

Но мэр этого городка, узнав о новом жителе городка, тут же раструбил об этом на всю общественность - с благими, конечно же, целями. Дескать, смотрите, у нас теперь будет жить чемпион Европы!

А вот Морате это очень не понравилось - он-то хотел обрести спокойствие и уединение в месте, где его, по возможности, будут узнавать как можно реже, а вот поди ж ты, вышло совсем иначе. И испанский нападающий объявил о том, что не будет заселяться в Корбетте, а приступил к поискам нового дома.