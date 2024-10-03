​Бирхофф выяснил, чего не хватает «Милану»

Итальянский «Милан» не очень удачно начал сезон - помимо красивой победы над «Интером», были неудачи как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов, где «Милан» за два матча не набрал ни одного очка. Своим видением проблем «Милана» поделился Оливер Бирхофф, бывший игрок клуба.

- «Россонери» чуть не хватает креативности в нападении. В моё время «Милан» состоял сплошь из чемпионов, которые и выигрывали, и развлекали людей своей игрой. Сейчас это другая команда, но она организована, у неё есть игровые идеи, что было видно во втором тайме матча с «Байером», - цитирует слова Бирхоффа pianetamilan.it.