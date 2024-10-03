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Чемпионат Италии. Серия А

Конте выиграл награду в Серии А

03 Октября 2024 • 16:34 Комментировать
Наполи
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Комо
1 1.45 X 4.70 2 7.30
04.10 19:30

Рулевой «Наполи» Антонио Конте был признан лучшим тренером чемпионата Италии по итогам сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Серии А. В скором времени 55-летний специалист получит заслуженную награду.

В прошлом месяце «Наполи» провёл в итальянском чемпионате три матча. В них команда не пропустила ни одного гола. Результаты приводим ниже:

«Кальяри» - «Наполи» 0:4;

«Ювентус» - «Наполи» 0:0;

«Наполи» - «Монца» 2:0.

На текущий момент именно «Наполи» располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии с 13 очками (четыре победы, одна ничья, одно поражение).

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи

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