Конте выиграл награду в Серии А

Рулевой «Наполи» Антонио Конте был признан лучшим тренером чемпионата Италии по итогам сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Серии А. В скором времени 55-летний специалист получит заслуженную награду.

В прошлом месяце «Наполи» провёл в итальянском чемпионате три матча. В них команда не пропустила ни одного гола. Результаты приводим ниже:

«Кальяри» - «Наполи» 0:4;

«Ювентус» - «Наполи» 0:0;

«Наполи» - «Монца» 2:0.

На текущий момент именно «Наполи» располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии с 13 очками (четыре победы, одна ничья, одно поражение).