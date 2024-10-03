Опасения подтвердились: «Ювентус» назвал диагноз Бремера

Защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер получил травму в матче второго тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», который проходил в среду. Бразильца пришлось менять уже в самом начале поединка.

Как сообщается на официальном сайте «старой синьоры», у Бремера в ходе обследования выявили повреждение передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни 27-летний футболист перенесёт хирургическое вмешательство.

Таким образом, Глейсон Бремер почти наверняка пропустит всю оставшуюся часть сезона 2024/2025.

Напомним, что «Ювентус» обыграл «РБ Лейпциг» на выезде со счётом 3:2.