Фабрегас высказался о противостоянии с Конте

В следующем туре чемпионата Италии «Наполи» дома сыграет против «Комо».

Главный тренер гостей Сеск Фабрегас во время пресс-конференции перед матчем высказался о главном тренере соперников Антонио Конте. Под его руководством испанский полузащитник успел поиграть за «Челси». Фабрегас признался, что его Конте успел многому научить.

«Нам предстоит непростой путь, а соперник - самая набравшая форму команда в лиге. Конте был моим тренером в «Челси». Поначалу я не играл, но многому у него научился. При этом он всё ещё сомневается в себе и поэтому кое-что изменил в «Наполи» по сравнению со своей обычной системой. Мне кажется, что и нам удалось найти оптимальный для себя рисунок игры», - цитирует Фабрегаса Corriere dello Sport.

На данный момент «Наполи» возглавляет турнирную таблицу. «Комо» идёт на десятом месте.