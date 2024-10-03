Симеоне может возглавить гранд Серии А

Миланский «Интер» может сменить главного тренера в следующем году. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах аргентинского специалиста заинтересован миланский «Интер», которым на сегодняшний день руководит итальянский наставник Симоне Индзаги. Летом 2025 года «нерадзурри» предпримут попытку переманить к себе Симеоне.

54-летний специалист занимает пост главного тренера «матрасников» с 2011 года. Под его руководством мадридская команда дважды становилась чемпионом Испании, выигрывала Лигу Европы и Кубок Испании.