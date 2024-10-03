«Ювентус» может остаться без Бремера до конца сезона

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер получил серьёзную травму в матче против «РБ Лейпцига» (3:2).

Бразилец был вынужденно заменён уже на 6-й минуте встречи. Предварительные прогнозы не внушают оптимизма болельщикам «бьянконери»: как информирует журналист Джованни Альбанезе, у Бремера подозрение на разрыв крестообразной связки. Если диагноз подтвердится, 27-летний футболист рискует больше не сыграть в текущем сезоне.

Глейсон Бремер отыграл без замен во всех семи предыдущих матчах команды Тьяго Мотты.

В воскресенье «Ювентусу» предстоит провести домашний поединок Серии А с «Кальяри».