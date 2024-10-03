Льоренте: «Влахович предпочтительнее Шешко»

Туринский «Ювентус» обыграл во втором туре группового раунда Лиги чемпионов немецкий «Лейпциг», при этом лучшие нападающие обоих клубов забили по два мяча - словенец Беньямин Шешко у «Лейпцига» и серб Душан Влахович у туринцев. Сравнить этих представителей бывшей Югославии решил Фернандо Льоренте - испанский нападающий, в прошлом выступавший за «Ювентус».

- Кого я бы взял к себе в команду? Оба молоды и сильны. Я бы всё-таки выбрал Душана. Если он прибавит с точки зрения менталитета, то может стать одним из лучших в мире, - цитирует слова Льоренте Juvenews.eu.

Влахович выступает за «Юве» с 2022 года.