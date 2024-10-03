​Пранделли: «Мне хорошо и без футбола»

Чезаре Пранделли, бывший наставник итальянской сборной, дал понять, что не скучает по футболу после того, как решил завершить свою профессиональную деятельность.

- Моё время прошло, сейчас я занимаюсь производством масла и посвящаю себя этому занятию. Я почувствовал, что надо закончить карьеру, и сделал это. Но футбол смотрю. Особенно матчи «Ювентуса», - цитирует слова Пранделли Juvenews.eu.

Пранделли тренировал сборную Италии с 2010 по 2014 год, при нём команда вышла в финал чемпионата Европы в 2012 году, но проиграла там испанцам со счётом 0:4. Его последним клубом была «Фиорентина» в сезоне 2020/2021.