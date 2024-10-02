​Капелло рассказал, что его начало раздражать в Леау

Бывший наставник итальянского «Милана» Фабио Капелло поведал, что его раздражает в Рафаэле Леау - игроке, которого многие считают самым талантливым в составе клуба, но который никак не может обрести стабильность. По словам Капелло, в последнее время Леау стал заниматься не самой уместной на поле жестикуляцией.

- Я должен сказать, что мне очень не нравится одна черта Леау, начавшая проявляться в нынешнем сезоне - он много жестикулирует, если пытается уйти в прорыв, но не получает мяч. Он стремится подчеркнуть вину партнёра, не отдавшего ему передачу. Это нехорошая черта, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.