Знаменитый форвард Марио Балотелли может вновь оказаться в итальянской Серии А. По информации журналиста Николо Скиры, нападающий может пополнить состав «Дженоа».

Тем не менее, приоритетом генуэзцев является усиление не центра нападения, а центра полузащиты из-за ужасной травмы Руслана Малиновского, отмечает источник.

Напомним, что в Италии Балотелли не было с 2021 года, тогда он играл за «Монцу». С тех пор в его насыщенной карьере были дважды турецкий клуб «Адана Демирспор» и швейцарский клуб «Сьон». Летом 2024 года 34-летний Марио оказался в статусе свободного агента.

Ранее Балотелли заявлял, что хотел бы вернуться в Италию.

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