Возвращение Милика откладывается на долгий срок

Возвращение форварда «Ювентуса» Аркадиуша Милика на футбольное поле откладывается ещё на несколько месяцев. Как сообщает пресс-служба «бьянконери», футболист перенёс операцию на мениске левого колена.

Напомним, что из-за старой травмы колена Милик не смог помочь сборной Польши на Евро-2024. Время восстановления после операции будет известно позже, но есть большая вероятность, что как минимум до конца 2024 календарного года поляк не сыграет.

Милику 30 лет, польский нападающий связан с «Ювентусом» контрактом, который рассчитан до лета 2026 года. В туринском клубе он с лета 2022 года.