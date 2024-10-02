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Чемпионат Италии. Серия А

​Конте: «Продолжаем учиться и расти»

02 Октября 2024 • 18:32 Комментировать

«Наполи» лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата, но Антонио Конте, наставник клуба, уверяет, что это лишь начало - команда продолжает усваивать его тактические схемы и расти.

- Мы продолжаем верить в себя, в выбранный нами путь. Мы растём с точки зрения познаний на футбольном поле, растёт воля к победе, осваиваются новые тактические концепты, и я должен сказать, что очень доволен тем, что вижу. Мне нравится работать с группой, желающей усваивать новые методики, - цитирует слова Конте fcinter1908.it.

В 2023 году «Наполи», напомним, стал чемпионом Италии, но прошлый сезон откровенно провалил.


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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи
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