​Капелло раздаёт Фонсеке тактические советы

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло раздаёт тактические советы нынешнему главному тренеру клуба, португальскому специалисту Паулу Фонсеке. Ему не очень нравятся выступления «Милана» под началом Фонсеки.

- У меня снова есть сомнения по поводу игры этой команды. Я видел проблемы по краям, и мне кажется, что игра в троих полузащитников в центре поля позволила бы лучше фильтровать мячи. Когда немцы перехватывали мяч, то оказывалось, что четверо игроков «Милана» далеко впереди, а в центре остаются только двое. Мне кажется, что в такой ситуации должны быть трое, а не двое, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.