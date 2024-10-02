​Тотти: «Всё у «Интера» в порядке, нечего обсуждать»

Несмотря на относительно умеренный старт чемпионата в исполнении миланского «Интера», бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти не сомневается в том, что миланский клуб в полном порядке. Он считает пустыми разговоры о некоем кризисе в клубе.

- Сложности «Интера»? Да все просто привыкли, что «Интер» постоянно выигрывает, и чуть неровный шаг, сразу идут разговоры о кризисе. Но я верю в большие перспективы Симоне Индзаги и его команды. Он на славном пути, - цитирует слова Франческо Тотти fcinter1908.it.

Напомним, что «Интер» является действующим чемпионом Италии. Тотти закончил свою карьеру в 2017 году.