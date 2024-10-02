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Чемпионат Италии. Серия А

​Капелло прокомментировал поражение «Милана» в Леверкузене

02 Октября 2024 • 15:24 Комментировать
Байер Л
1:0
Милан

Итальянский «Милан» потерпел очередное поражение в Лиге чемпионов, клуб проиграл в Леверкузене. Фабио Капелло, в прошлом тренировавший «Милан», прокомментировал неудачу. Он несколько встревожен происходящим с клубом в самом престижном футбольном турнире Европы.

- У «Милана» были важные моменты во второй половине игры. После пропущенного гола команда проснулась. Но нельзя всё время играть так, чтобы просыпаться только после пропущенного мяча. А до пропущенного мяча «Милана» на поле почти и не было, инициативой владел «Байер», - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.  


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло

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