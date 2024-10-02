Бьянки: «Конте может вернуть в Неаполь титул»

Бывший наставник итальянского «Наполи» Оттавио Бьянки верит в то, что с Антонио Конте клуб сможет вернуться в борьбу за чемпионский титул после провального прошлого сезона. Бьянки тренировал клуб в 80-е годы, когда там блистал Диего Марадона, именно при нём «Наполи» впервые стал чемпионом Италии.

- Конте - футбольный человек, но в Неаполе надо оставаться ногами на земле. Надо меньше улыбаться и больше работать. Жизнь в Неаполе - это фантастика, но когда побеждаешь, она становится ещё лучше. Мы, к сожалению, почти ничего не выиграли в мои времена, хотя игроки были очень классными, - цитирует слова Бьянки fcinter1908.it.