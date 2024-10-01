​Тотти: «Юрич хорошо начал, но этого может быть недостаточно»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти считает, что новый наставник клуба Иван Юрич хорошо начал свою работу у руля клуба. Однако, по его словам, «Рома» - большой и амбициозный клуб, и вскоре от бывшего наставника «Торино» могут потребовать большего. В последние годы «Рома» достаточно регулярно квалифицировалась в Лигу чемпионов.

- Он хорошо начал, это очевидно. Но в таком клубе как «Рома» этого может быть недостаточно. Там есть европейские амбиции. Будем надеяться, что он сможет, - цитирует слова Тотти derbyderbyderby.it.

Напомним, что Франческо Тотти закончил карьеру в 2017 году - семь лет назад.