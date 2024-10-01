Тотти: «Мы с де Росси остались друзьями»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти заверил общественность, что его отношения с Даниэле де Росси, недавно сложившим полномочия главного тренера «Ромы», не изменились. Попутно Тотти упрекнул журналистов в том, что они писали различные «небылицы» касательно их дружбы, уверяя, что неудачное начало сезона подорвало её крепость.

- У нас отличные дружеские отношения, никаких проблем, несмотря на всякие слухи в бытность Даниэле наставником «Ромы», - заявил Тотти, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.

Напомним, что Франческо Тотти закончил карьеру в 2017 году - семь лет назад.