​Балотелли: «Испания? Чушь»

Итальянский нападающий Марио Балотелли опроверг слухи о том, что он мог бы оказаться в Испании вследствие переговоров с клубом третьей лиги. Более того, Балотелли настолько не понравились слухи, что он, в свою очередь, сам решил атаковать прессу - за словом в карман «Супер-Марио», как известно, никогда не лез.

- Хватит выдумывать, отправлять меня туда-сюда. Успокойтесь, когда контракт будет подписан, вы все узнаете. А вы, журналисты, только врёте. Уже надоело. Вы стали смешными и нестерпимыми, - написал Балотелли в социальных сетях.

Последним клубом Марио был турецкий «Адана Демирспор».