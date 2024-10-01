Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Деле Алли ведёт переговоры с итальянским клубом

01 Октября 2024 • 10:16 Комментировать

Бывший полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли может попробовать свои силы в чемпионате Италии. Об этом рапортуют журналисты Tribal Football.

Согласно сведениям источника, агент футболиста ведет переговоры с представителями генуэзского «Дженоа». В настоящий момент Алли находится в статусе свободного агента и поддерживает форму в расположении «Эвертона».

В составе сборной Англии Деле провел 37 поединков и отметился тремя забитыми мячами.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Дженоа» набрал пять баллов после шести туров. Генуэзская команда располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Серии А.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Деле Алли
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти прокомментировал потерю Мбаппе Из-за кого «Зенит» посыпался на юге России: четыре худших игрока матча против «Краснодара» «Байер» установил личный антирекорд при Хаби Алонсо в матче с «Баварией» Педри назвал проблему «Барселоны» в матче с «Осасуной» «Реал» запретил Мбаппе смотреть матч с «Атлетико» на трибунах Из-за кого «Бавария» не получила победу над «Байером» Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити» Анчелотти прокомментировал упущенную победу «Реала» над «Атлетико» Карпин отреагировал на заявление Дзюбы Мбаппе обратился к Гризманну
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Спортивные новости
Плющёв отреагировал на сокрушительное поражение «Барыса», в котором команда пропустила 10 шайб от «Торпедо» «Торпедо» на выезде «вынесло» «Барыс», забросив сразу 10 шайб Экс-главный тренер «Спартака» оценил вклад Голдобина в победном матче над ЦСКА в КХЛ Тренер оценил шансы Медведева на победу Алькараса в полуфинале турнира в Пекине Каменский: «СКА и без Кузнецова должен был обыгрывать «Куньлунь» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Октября
10:16 · Италия. Серия А
Деле Алли ведёт переговоры с итальянским клубом
09:04 · Италия. Серия А
Винисиус, Хвича или Леау: назван лучший левый вингер мира
07:51 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Реала» Снейдер может вернуться в футбол
07:44 · Италия. Серия А
Названа новая зарплата Кварацхелии в «Наполи»
05:06 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Ювентус» претендуют на полузащитника «Арсенала» слухи
04:53 · Италия. Серия А
Сын Мальдини может дебютировать за сборную Италии в октябре
01:04 · Италия. Серия А
«Интер» продлил контракт с защитником – Индзаги подтвердил
30 Сентября
23:38 · Италия. Серия А
«Кальяри» трижды выходил вперёд в матче с «Пармой» и добыл первую победу в сезоне
23:31 · Италия. Серия А
Леау ответил на слова Жиру о своих лидерских качествах
22:10 · Италия. Серия А
Леау рассказал, в чём становится лучше при Фонсеке
18:15 · Италия. Серия А
Маркеджани: «Милан» выступает хуже, чем мы думали» 1
17:39 · Италия. Серия А
​Жиру: «Переживаю за «Милан», словно за семью»
17:30 · Италия. Серия А
​Жиру: «Вижу тот «Милан», который брал Скудетто»
14:20 · Англия. Премьер-лига
Назван ещё один тренер, который может возглавить «Манчестер Юнайтед» 3
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» узнал ценник Бареллы
02:31 · Италия. Серия А
Конте восхищается Мактоминаем
02:07 · Италия. Серия А
​«Ювентус» установил рекорд Серии А
02:03 · Италия. Серия А
​Костакурта: «Мората - пример для всех»
01:36 · Англия. Чемпионшип
Тренер вратарей «Милана» покинул клуб в направлении Туманного Альбиона
00:38 · Италия. Серия А
Конте не одобрил разговоры о чемпионстве «Наполи»
29 Сентября
23:37 · Италия. Серия А
«Наполи» одолел «Монцу» и возглавил Серию А 1
20:56 · Италия. Серия А
«Эмполи» с «Фиорентиной» провели матч без моментов и голов
17:57 · Италия. Серия А
«Комо» удалось одолеть «Верону» в голевой перестрелке
17:56 · Италия. Серия А
«Рома» добыла волевую победу в конце матча с «Венецией» 1
17:00 · Италия. Серия А
​Менез завязал с футболом
Все новости