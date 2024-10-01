Деле Алли ведёт переговоры с итальянским клубом

Бывший полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли может попробовать свои силы в чемпионате Италии. Об этом рапортуют журналисты Tribal Football.

Согласно сведениям источника, агент футболиста ведет переговоры с представителями генуэзского «Дженоа». В настоящий момент Алли находится в статусе свободного агента и поддерживает форму в расположении «Эвертона».

В составе сборной Англии Деле провел 37 поединков и отметился тремя забитыми мячами.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Дженоа» набрал пять баллов после шести туров. Генуэзская команда располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Серии А.