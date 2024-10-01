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Винисиус, Хвича или Леау: назван лучший левый вингер мира

01 Октября 2024 • 09:04 Комментировать

Британский портал FourFourTwo опубликовал очередной рейтинг. На этот раз журналисты составили топ-10 лучших левых вингеров в мировом футболе. Выбор основан на выступлениях игроков в последних нескольких сезонах.

Первое место в списке занял нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. На второй строчке расположился португалец Рафаэл Леау из «Милана», а на третьей – Нико Уильямс («Атлетик»).

В десятку лучших также были включены: Хвича Кварацхелия («Наполи»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Луис Диас («Ливерпуль»), Габриэль Мартинелли («Арсенал»), Кингсли Коман («Бавария»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад») и Сон Хынмин («Тоттенхэм»).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор Хвича Кварацхелия Рафаэл Леау ещё теги
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