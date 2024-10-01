Экс-игрок «Реала» Снейдер может вернуться в футбол

«Мне сейчас 40 лет, впереди еще много времени. Я еще не ходил на тренерские курсы, это пока лишь мои планы. Я действительно хочу попробовать. Но сейчас у меня есть личные заботы, которые мешают включиться в обучение», - передает слова нидерландца Voetbal International.