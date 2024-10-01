Экс-игрок «Реала» Снейдер может вернуться в футбол

Известный в прошлом нидерландский футболист Уэсли Снейдер может начать тренерскую карьеру.
«Мне сейчас 40 лет, впереди еще много времени. Я еще не ходил на тренерские курсы, это пока лишь мои планы. Я действительно хочу попробовать. Но сейчас у меня есть личные заботы, которые мешают включиться в обучение», - передает слова нидерландца Voetbal International.
Напомним, что Снейдер объявил о завершении игровой карьеры летом 2019 года. За свою профессиональную карьеру Уэсли поиграл за мадридский «Реал», миланский «Интер» и другие клубы. В составе сборной Нидерландов он провел 134 игры и забил 30 мячей.
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