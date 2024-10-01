Названа новая зарплата Кварацхелии в «Наполи»

Боссы «Наполи» ведут переговоры с грузинским вингером Хвичей Кварацхелией на предмет пролонгации сотрудничества. Об этом рапортует инсайдер Джанлука ди Марцио.

Согласно сведениям источника, неаполитанцы уже вышли на связь с представителями футболиста. Клуб сделал предложение, согласно которому Хвича может зарабатывать шесть миллионов евро в год с учетом бонусных выплат.

Действующее соглашение Кварацхелии с «Наполи» рассчитано до середины 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне грузин провел восемь поединков, в которых записал на свой счет три забитх мяча и две результативные передачи.