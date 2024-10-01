Сын Мальдини может дебютировать за сборную Италии в октябре

Полузащитник «Монцы» Даниэль Мальдини в скором времени может сыграть за сборную Италии.

Главный тренер «скуадры адзурры» Лучано Спаллетти включил 22-летнего футболиста в число кандидатов на приглашение в ряды национальной команды на предстоящие матчи Лиги наций против соперников из Бельгии (10 октября) и Израиля (14 октября), докладывает инсайдер Николо Скира.

Даниэль Мальдини имеет опыт игры за молодёжную итальянскую сборную, но ещё не вызывался в главную команду. В текущем сезоне хавбек атакующего плана по разу отметился голом и ассистом в шести поединках Серии А за «Монцу».

Паоло Мальдини, отец Даниэля, провёл 126 игр за сборную Италии в период с 1987 по 2002 год.