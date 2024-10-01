«Интер» продлил контракт с защитником – Индзаги подтвердил

Правый защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис продлил контракт с клубом.

Информацию о договорённости с нидерландским игроком подтвердил лично главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги.

«Не думаю, что об этом уже объявили официально, но я рад этой новости. Дензел – важный игрок. Завтра он наверняка выйдет в стартовом составе», – приводит Fcinter1908 слова рулевого.

Во вторник «Интер» проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «Црвены Звезды». Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.

Дензел Дюмфрис представляет цвета миланского гранда с лета 2021 года.