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Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» трижды выходил вперёд в матче с «Пармой» и добыл первую победу в сезоне

30 Сентября 2024 • 23:38 Комментировать
Парма
2:3
Кальяри

Шестой тур Серии А закрывали аутсайдеры «Парма» и «Кальяри».

На седьмой минуте угловой на правом фланге заработали гости, пошла подача на дальнюю штангу, Себастьяно Луперто головой пробил в штангу, а после отскока Йерри Мина буквально внёс мяч в ворота - но гол отменен из-за офсайда. На 34-й минуте левым флангом провели атаку гости, откуда была выполнена классная подача в центр на голову Надира Цортеа, который с линии вратарской площади головой вколотил мяч в сетку ворот - 0:1. Вратарь «Пармы» ошибся после прострела с левого фланга, не сумев поймать мяч, на подборе оказался Роберто Пикколи, но с острого угла он левой ногой влепил в ближнюю штангу.

На 62-й минуте Войо Кулибали с левого фланга сместился в штрафную площадку, финтами красиво обманул соперника и выполнил пас в центр штрафной площади на Денниса Мана, а тот в касание левой ногой отправил мяч в сетку ворот - 1:1. Тут же в быстрой контратаке забил «Кальяри», но арбитры зафиксировали офсайд у Пикколи, положение вне игры было вполне очевидным, так что никаких вопросов. Ничего не предвещало беды для хозяев, но они обрезались, Ндари Адопо справа выполнил пас на свежего Рэзвана Марина, а тот с 20 метров пробил идеально в правый верхний угол, и мяч от перекладины оказался в воротах. В концовке пенальти за фол на линии штрафной площади, и Эрнани с точки пробил точно в правый нижний угол, а вратарь не дотянулся - 2:2. Но мгновенно «Кальяри» в третий раз вышел вперёд - Джанлука Гаэтано выполнил вертикальный пас на правый край штрафной площади на ход Пикколи, который в касание из-под защитника пробил точно под дальнюю штангу - 2:3.

У «Кальяри» первая победа в сезоне и расставание с последним местом. Сегодняшние соперники делят 15-ю строчку.

Протокол игры  
Парма2:3Кальяри
  34'Цортеа Надир (0:1)
(1:1) Ман Деннис62'  
  75'Марин Рэзван (1:2)
(2:2) Эрнани Азеведо87'  
  87'Пикколи Роберто (2:3)
Судзуки ДзионДель Прато ЭнрикоОсорио ЙорданБалог Ботонд 61' (Зом Симон ( 61') Валери Эмануэле 46' (Кулибали Войо ( 46'  48') Эно Антони 78' (Мохаммед Анас Хадж ( 78'  90') Бернабе Адриан  25'Ман ДеннисЭрнани АзеведоМихэйлэ Валентин 46' (Алмквист Понтус ( 46') Бонни Анж-Йоан 70' (Шарпантье Габриэль ( 70')
Запасные: Кейта МанделаЧичисола ЛеандроДи Кьяра ДжанлукаКамара ДриссаВаленти ЛаутароGiovanni LeoniКорви Эдоардо
Скуффет СимонеДзаппа ГабриэлеМина Йерри 73' (Паломино Хосе ( 73') Луперто СебастьяноЦортеа НадирМакумбу АнтуанАдопо НдариВиола Николас 65' (Гаэтано Джанлука ( 65') Оберт Адам  53' 65' (Ауджелло Томмазо ( 65') Лувумбу Зито 73' (Марин Рэзван ( 73') Пикколи Роберто  90'
Запасные: Мутандва КингстонШерри АленДейола АлессандроПрати МаттеоЧоччи ДжузеппеДентелло ПаулоФеличи Маттиа
30 сентября. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
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Евро-Футбол.Ру,
Парма Кальяри

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30 Сентября
01:31
Надёжный прогноз и ставка на матч Парма – Кальяри чемпионата Италии – 30 сентября 2024
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