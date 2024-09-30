«Кальяри» трижды выходил вперёд в матче с «Пармой» и добыл первую победу в сезоне

Шестой тур Серии А закрывали аутсайдеры «Парма» и «Кальяри».

На седьмой минуте угловой на правом фланге заработали гости, пошла подача на дальнюю штангу, Себастьяно Луперто головой пробил в штангу, а после отскока Йерри Мина буквально внёс мяч в ворота - но гол отменен из-за офсайда. На 34-й минуте левым флангом провели атаку гости, откуда была выполнена классная подача в центр на голову Надира Цортеа, который с линии вратарской площади головой вколотил мяч в сетку ворот - 0:1. Вратарь «Пармы» ошибся после прострела с левого фланга, не сумев поймать мяч, на подборе оказался Роберто Пикколи, но с острого угла он левой ногой влепил в ближнюю штангу.

На 62-й минуте Войо Кулибали с левого фланга сместился в штрафную площадку, финтами красиво обманул соперника и выполнил пас в центр штрафной площади на Денниса Мана, а тот в касание левой ногой отправил мяч в сетку ворот - 1:1. Тут же в быстрой контратаке забил «Кальяри», но арбитры зафиксировали офсайд у Пикколи, положение вне игры было вполне очевидным, так что никаких вопросов. Ничего не предвещало беды для хозяев, но они обрезались, Ндари Адопо справа выполнил пас на свежего Рэзвана Марина, а тот с 20 метров пробил идеально в правый верхний угол, и мяч от перекладины оказался в воротах. В концовке пенальти за фол на линии штрафной площади, и Эрнани с точки пробил точно в правый нижний угол, а вратарь не дотянулся - 2:2. Но мгновенно «Кальяри» в третий раз вышел вперёд - Джанлука Гаэтано выполнил вертикальный пас на правый край штрафной площади на ход Пикколи, который в касание из-под защитника пробил точно под дальнюю штангу - 2:3.

У «Кальяри» первая победа в сезоне и расставание с последним местом. Сегодняшние соперники делят 15-ю строчку.