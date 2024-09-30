Леау ответил на слова Жиру о своих лидерских качествах

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал высказывание Оливье Жиру.

38-летний француз, покинувший ряды «россонери» по окончании прошлого сезона, недавно заявил, что Леау может считаться техническим лидером «Милана», но не ментальным.

«Я довольно сдержанный человек. Я застенчив, не люблю много говорить. Когда я получаю капитанскую повязку, возможно, я говорю немного больше перед началом игры, но моя сила заключается в другом – в помощи команде голами и результативными передачами», – согласился с бывшим одноклубником португалец на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Байера».