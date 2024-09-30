Леау рассказал, в чём становится лучше при Фонсеке

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал, чего от него ждёт главный тренер Паулу Фонсека.

Португальский специалист возглавил «россонери» перед началом текущего сезона, сменив Стефано Пиоли.

«С самого первого дня тренер говорил со мной не о голах или результативных передачах, а об улучшении игры в обороне. Он помогает мне становиться лучше. Даже когда мы ехали сюда, он показал мне пару видеороликов в машине», – приводит Football Italia слова Леау, посетившего пресс-конференцию в преддверии матча против леверкузенского «Байера» в Лиге чемпионов.

В активе Рафаэла Леау один забитый мяч и четыре голевых паса в семи матчах текущей кампании.