Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Леау рассказал, в чём становится лучше при Фонсеке

30 Сентября 2024 • 22:10 Комментировать
Байер Л
...
Милан
1 1.70 X 4.20 2 4.70
Через 22 ч. 48 мин.

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал, чего от него ждёт главный тренер Паулу Фонсека.

Португальский специалист возглавил «россонери» перед началом текущего сезона, сменив Стефано Пиоли.

«С самого первого дня тренер говорил со мной не о голах или результативных передачах, а об улучшении игры в обороне. Он помогает мне становиться лучше. Даже когда мы ехали сюда, он показал мне пару видеороликов в машине», – приводит Football Italia слова Леау, посетившего пресс-конференцию в преддверии матча против леверкузенского «Байера» в Лиге чемпионов.

В активе Рафаэла Леау один забитый мяч и четыре голевых паса в семи матчах текущей кампании.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Паулу Фонсека Рафаэл Леау ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Сентября
22:10
Леау рассказал, в чём становится лучше при Фонсеке
20:05
«Байер» – «Милан»: прогноз и ставки БК Pinnacle
19:55
Ставка и прогноз на матч Байер — Милан Лиги чемпионов — 1 октября 2024
09:00
Представитель какой страны выиграет Лигу чемпионов
29 Сентября
19:19
Прогноз на точный счёт матча Байер – Милан Лиги чемпионов – 1 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАЙЕР Л МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти прокомментировал потерю Мбаппе Из-за кого «Зенит» посыпался на юге России: четыре худших игрока матча против «Краснодара» «Байер» установил личный антирекорд при Хаби Алонсо в матче с «Баварией» Педри назвал проблему «Барселоны» в матче с «Осасуной» Известны планы «Барселоны» по приобретению нового форварда «Реал» запретил Мбаппе смотреть матч с «Атлетико» на трибунах Из-за кого «Бавария» не получила победу над «Байером» Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити» Анчелотти прокомментировал упущенную победу «Реала» над «Атлетико» Карпин отреагировал на заявление Дзюбы
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Спортивные новости
Плющёв отреагировал на сокрушительное поражение «Барыса», в котором команда пропустила 10 шайб от «Торпедо» «Торпедо» на выезде «вынес» «Барыс», забросив сразу 10 шайб Экс-главный тренер «Спартака» оценил вклад Голдобина в победном матче над ЦСКА в КХЛ Тренер оценил шансы Медведева на победу Алькараса в полуфинале турнира в Пекине Каменский: «СКА и без Кузнецова должен был обыгрывать «Куньлунь» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
71 мин
Парма Парма
Кальяри Кальяри
1
1
2.05 3.35 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Сентября
22:10 · Италия. Серия А
Леау рассказал, в чём становится лучше при Фонсеке
18:15 · Италия. Серия А
Маркеджани: «Милан» выступает хуже, чем мы думали» 1
17:39 · Италия. Серия А
​Жиру: «Переживаю за «Милан», словно за семью»
17:30 · Италия. Серия А
​Жиру: «Вижу тот «Милан», который брал Скудетто»
14:20 · Англия. Премьер-лига
Назван ещё один тренер, который может возглавить «Манчестер Юнайтед» 1
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» узнал ценник Бареллы
02:31 · Италия. Серия А
Конте восхищается Мактоминаем
02:07 · Италия. Серия А
​«Ювентус» установил рекорд Серии А
02:03 · Италия. Серия А
​Костакурта: «Мората - пример для всех»
01:36 · Англия. Чемпионшип
Тренер вратарей «Милана» покинул клуб в направлении Туманного Альбиона
00:38 · Италия. Серия А
Конте не одобрил разговоры о чемпионстве «Наполи»
29 Сентября
23:37 · Италия. Серия А
«Наполи» одолел «Монцу» и возглавил Серию А 1
20:56 · Италия. Серия А
«Эмполи» с «Фиорентиной» провели матч без моментов и голов
17:57 · Италия. Серия А
«Комо» удалось одолеть «Верону» в голевой перестрелке
17:56 · Италия. Серия А
«Рома» добыла волевую победу в конце матча с «Венецией» 1
17:00 · Италия. Серия А
​Менез завязал с футболом
16:50 · Италия. Серия А
​Бывший игрок Серии А трагически погиб в 43 года
16:32 · Италия. Серия А
​Капелло: «Пока рано делать прогнозы, всё может измениться даже в феврале или марте»
15:54 · Италия. Серия А
​Капелло назвал секрет возрождения «Милана»
15:31 · Италия. Серия А
«Лацио» помешал «Торино» вернуться на первое место
15:04 · Италия. Серия А
​Капелло объяснил важность победы над «Лечче»
05:20 · Италия. Серия А
Покинувший «Реал» Пас признался, что надеется вернуться
05:08 · Италия. Серия А
Фраттези: «Нельзя требовать от Лаутаро голов в каждом матче»
04:18 · Италия. Серия А
Влахович высказался о критике
28 Сентября
23:46 · Италия. Серия А
«Аталанта» успела уйти от незаслуженного поражения в матче с «Болоньей»
Все новости