Маркеджани: «Милан» выступает хуже, чем мы думали»

Хотя после двух побед подряд в чемпионате Италии, в том числе и над «Интером», в отношении «Милана» воцарился определённый оптимизм, бывший итальянский вратарь Лука Маркеджани считает иначе. Впрочем, по его мнению, большинство итальянских команд выступает хуже, чем ожидалось.

- «Интер» выступает хуже, чем год назад, «Милан» выступает намного хуже, чем ожидалось, «Лацио» получает голы в каждом матче, «Рома» тоже производит невразумительное впечатление. Всем этим и пользуется «Наполи», - цитирует слова Маркеджани pianetamilan.it.

Следующий тур Серии А пройдёт с 4 по 6 октября.