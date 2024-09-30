​Жиру: «Переживаю за «Милан», словно за семью»

Французский нападающий Оливье Жиру, выступавший до недавнего времени за «Милан», продолжает переживать за клуб. Он по-прежнему считает своих бывших коллег по команде представителями одной семьи, ощущая свою принадлежность к ним, даже несмотря на то, что сейчас Жиру выступает в американской серии МЛС.

- Я счастлив в Лос-Анджелесе, мне нравится атмосфера в этом чемпионате, а также его очевидный прогресс. Приятно способствовать такому движению. Но итальянский футбол, «Сан-Сиро», тифози, Миланелло - как можно забыть это!? Я покинул свою семью, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.