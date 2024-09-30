​Жиру: «Вижу тот «Милан», который брал Скудетто»

Французский нападающий Оливье Жиру, выступавший до недавнего времени за «Милан», продолжает переживать за клуб. Он воодушевлён последними успехами «Милана», который выиграл в дерби, а также одержал крупную победу в игре с «Лечче». Теперь Жиру считает, что видит проблески игры той команды, которая два года назад взяла чемпионский титул.

- Клуб провёл отличную трансферную кампанию. Через месяц мне будет понятнее, возможна ли борьба за Скудетто. Но я вижу что-то схожее с тем «Миланом», который в 2022 выиграл чемпионский титул, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.

Сейчас Жиру выступает в американской серии МЛС.