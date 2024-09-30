Конте восхищается Мактоминаем

Полузащитнику «Наполи» Скотту Мактоминаю удалось впечатлить рулевого Антонио Конте.

Шотландец перебрался в неаполитанский клуб минувшим летом из «Манчестер Юнайтед». После матча с «Монцей» (2:0), в котором хавбек отметился результативной передачей, Конте похвалил новичка команды.

«Мактоминай – очень универсальный игрок. Он может играть под нападающим, в тройке или двойке полузащитников, даже на фланге при схеме 5-4-1», – заявил рулевой, также поведавший о подключениях Скотта в атаку: «Ничего не происходит случайно, мы работаем над такими ситуациями на тренировках, чтобы создавать проблемы соперникам во время матчей», – цитирует Football Italia Конте.