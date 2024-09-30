Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» установил рекорд Серии А

30 Сентября 2024 • 02:07 Комментировать
Дженоа
0:3
Ювентус

В шестом туре итальянского чемпионата туринскому «Ювентусу» под руководством нового тренера Тьяго Мотты выпало сыграть с «Дженоа». Гранд не оставил шансов вернувшемуся в высшую лигу генуэзскому клубу, забив тому три безответных мяча.

На 33-й минуте игры «Ювентус» официально обновил, а затем и увеличил новый рекорд Серии А - туринцы стали клубом с самой длинной серией сухих матчей и минут с начала сезона. Предыдущее достижение равнялось 482 минутам, а сейчас подопечные Мотты увеличили его до 540 минут.

А в следующем туре Серии А «Юве» примет в домашнем матче островитян из «Кальяри».


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус

Новости по матчу

29 Сентября
04:18
Влахович высказался о критике
28 Сентября
20:56
Только 0:0 и 3:0 - «Ювентус» разгромил «Дженоа» и возглавил Серию А 5
19:30
«Дженоа» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
18:00
«Ювентус» объявил состав на матч с «Дженоа»
16:14
Джунтоли: «Печально, что не удалось сохранить Калафьори в Серии А»
04:02
«Ювентус» склоняется с расторжению контракта с Погба
03:17
«Ювентус» предложит долгосрочный контракт звезде Лиги 1
02:51
Дженоа - Ювентус: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:21
«Ювентус» близок к продлению контракта с вратарём
27 Сентября
22:49
Хороший прогноз и ставка на матч Дженоа – Ювентус чемпионата Италии – 28 сентября 2024
19:36
«Дженоа» – «Ювентус»: прогноз и ставки БК Pinnacle
07:11
Влахович ответил, сколько голов намерен забить в текущем сезоне
06:34
Влахович назвал качества, которые хотел бы перенять у Холанна, Кейна и Левандовски
06:06
Влахович рассказал, верит ли в чемпионство «Ювентуса»
05:34
Влахович: «Хочу быть примером для молодых игроков «Ювентуса»
26 Сентября
13:57
Влахович рассказал, как относится к игровому стилю Мотты
25 Сентября
03:50
Английский топ-клуб попробует купить Влаховича у «Ювентуса» 1
00:05
«Ювентус» начал переговоры по нападающему 1
24 Сентября
21:45
«Ювентус» может помешать Щесны перейти в «Барселону» 1
14:04
Осимхен может перебраться в «Ювентус» 1
23 Сентября
19:35
Паоло ди Канио ждал иного футбола от «Ювентуса» 4
05:21
Мотта считает 19-летнего Йылдыза ключевым игроком «Ювентуса»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» Раскрыта схема, по которой «Реал» планирует сыграть с «Атлетико» Из-за кого «Зенит» посыпался на юге России: четыре худших игрока матча против «Краснодара» Анчелотти прокомментировал потерю Мбаппе Известны планы «Барселоны» по приобретению нового форварда Из-за кого «Бавария» не получила победу над «Байером» Роналду забил – до 1000-го осталось 97 голов «Байер» установил личный антирекорд при Хаби Алонсо в матче с «Баварией» Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Спортивные новости
Рыбин оценил игру «Трактора» при Бенуа Гру Свищёв уверен, что падел приживётся в России Бывший хоккеист СКА высказался о травме Евгения Кузнецова «Торпедо» в гостях разгромило «Амур» и одержало третью победу кряду в КХЛ Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Эмполи Эмполи
Фиорентина Фиорентина
0
0
27.00 1.05 17.00
Видео
Окончен
Наполи Наполи
Монца Монца
2
0
1.03 18.00 100.00
Видео
30.09.24 в 21:45
Парма Парма
Кальяри Кальяри
2.05 3.35 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Сентября
02:31 · Италия. Серия А
Конте восхищается Мактоминаем
02:07 · Италия. Серия А
​«Ювентус» установил рекорд Серии А
02:03 · Италия. Серия А
​Костакурта: «Мората - пример для всех»
01:36 · Англия. Чемпионшип
Тренер вратарей «Милана» покинул клуб в направлении Туманного Альбиона
00:38 · Италия. Серия А
Конте не одобрил разговоры о чемпионстве «Наполи»
29 Сентября
23:37 · Италия. Серия А
«Наполи» одолел «Монцу» и возглавил Серию А
20:56 · Италия. Серия А
«Эмполи» с «Фиорентиной» провели матч без моментов и голов
17:57 · Италия. Серия А
«Комо» удалось одолеть «Верону» в голевой перестрелке
17:56 · Италия. Серия А
«Рома» добыла волевую победу в конце матча с «Венецией» 1
17:00 · Италия. Серия А
​Менез завязал с футболом
16:50 · Италия. Серия А
​Бывший игрок Серии А трагически погиб в 43 года
16:32 · Италия. Серия А
​Капелло: «Пока рано делать прогнозы, всё может измениться даже в феврале или марте»
15:54 · Италия. Серия А
​Капелло назвал секрет возрождения «Милана»
15:31 · Италия. Серия А
«Лацио» помешал «Торино» вернуться на первое место
15:04 · Италия. Серия А
​Капелло объяснил важность победы над «Лечче»
05:20 · Италия. Серия А
Покинувший «Реал» Пас признался, что надеется вернуться
05:08 · Италия. Серия А
Фраттези: «Нельзя требовать от Лаутаро голов в каждом матче»
04:18 · Италия. Серия А
Влахович высказался о критике
28 Сентября
23:46 · Италия. Серия А
«Аталанта» успела уйти от незаслуженного поражения в матче с «Болоньей»
20:56 · Италия. Серия А
Только 0:0 и 3:0 - «Ювентус» разгромил «Дженоа» и возглавил Серию А 5
19:30 · Италия. Серия А
«Дженоа» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
18:14 · Италия. Серия А
Дубль Мартинеса позволил «Интеру» переиграть «Удинезе» 1
18:00 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил состав на матч с «Дженоа»
16:14 · Италия. Серия А
Джунтоли: «Печально, что не удалось сохранить Калафьори в Серии А»
15:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может купить итальянца из-за травмы Родри
Все новости