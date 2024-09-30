​«Ювентус» установил рекорд Серии А

В шестом туре итальянского чемпионата туринскому «Ювентусу» под руководством нового тренера Тьяго Мотты выпало сыграть с «Дженоа». Гранд не оставил шансов вернувшемуся в высшую лигу генуэзскому клубу, забив тому три безответных мяча.

На 33-й минуте игры «Ювентус» официально обновил, а затем и увеличил новый рекорд Серии А - туринцы стали клубом с самой длинной серией сухих матчей и минут с начала сезона. Предыдущее достижение равнялось 482 минутам, а сейчас подопечные Мотты увеличили его до 540 минут.

А в следующем туре Серии А «Юве» примет в домашнем матче островитян из «Кальяри».