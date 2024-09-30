​Костакурта: «Мората - пример для всех»

Бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта нахваливает испанца Альваро Морату, который стал летом чемпионом Европы с испанской сборной, после чего перебрался в «Милан». Костакурта считает, что отношение Мораты к делу может служить положительным примером для всех остальных игроков итальянского клуба.

- Я считаю, что Мората и Абрахам очень важны прежде всего из-за своего отношения к делу. Ведь не случайно команда начала преображаться именно когда заиграли они. Мората - капитан испанской сборной, чемпионов Европы. Он пример для всех и за ним идут все остальные игроки «Милана», - цитирует слова ветерана «Милана» pianetamilan.it.