Конте не одобрил разговоры о чемпионстве «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте уверен, что его команду нельзя считать серьёзным претендентом на чемпионство.

Неаполитанцы одержали победу над «Монцей» (2:0) и возглавили турнирную таблицу Серии А после шести туров. После завершения встречи журналисты спросили у рулевого «партенопейцев» о чемпионских амбициях.

«Я всегда говорю, наше преимущество в том, что мы можем готовиться к матчам всю неделю [из-за неучастия в еврокубках], но есть и недостаток – наша команда не так конкурентоспособна, как те, что играют в еврокубках, – отвечает Конте с некоторым раздражением. – Мы стараемся работать, чтобы подпитывать мечты о скудетто, но я должен смотреть в лицо реальности. Мы далеки от этого», – цитирует Football Italia Конте.