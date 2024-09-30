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Чемпионат Италии. Серия А

Конте не одобрил разговоры о чемпионстве «Наполи»

30 Сентября 2024 • 00:38 Комментировать
Наполи
2:0
Монца

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте уверен, что его команду нельзя считать серьёзным претендентом на чемпионство.

Неаполитанцы одержали победу над «Монцей» (2:0) и возглавили турнирную таблицу Серии А после шести туров. После завершения встречи журналисты спросили у рулевого «партенопейцев» о чемпионских амбициях.

«Я всегда говорю, наше преимущество в том, что мы можем готовиться к матчам всю неделю [из-за неучастия в еврокубках], но есть и недостаток – наша команда не так конкурентоспособна, как те, что играют в еврокубках, – отвечает Конте с некоторым раздражением. – Мы стараемся работать, чтобы подпитывать мечты о скудетто, но я должен смотреть в лицо реальности. Мы далеки от этого», – цитирует Football Italia Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи

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