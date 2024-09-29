«Наполи» одолел «Монцу» и возглавил Серию А

В предпоследнем матче шестого тура Серии А «Наполи» играл против «Монцы». Игру нельзя назвать богатой на моменты, тем не менее, хозяева все удары в створ превратили в голы.
На 22-й минуте Маттео Политано справа смело пошёл к воротам и низом точно пробил в дальний угол - 1:0. Спустя 11 минут еще одно взятие ворот - неаполитанцы разыграли комбинацию, мяч у Хвичи Кварацхелии, который с 12 метров пробил неотразимо - 2:0. В концовке Паскуале Маццокки справа совершил длинный рейд вперёд и сделал пас в штрафную площадь на Джакомо Распадори, а тот на вираже ушёл от соперника и справа пробил в сетку ворот с внешней стороны.
«Наполи» с 13 очками вырвался на чистое первое место, соперник - второй с конца.
Протокол игры
|(1:0) Политано Маттео22'
|(2:0) Кварацхелия Хвича33'
Каприле Элия•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Буонджорно Алессандро•Оливера Матиас90' (Спинаццола Леонардо (90') •Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав90' (Гилмор Билли (90') •Мактоминай Скотт•Политано Маттео87' (Распадори Джакомо (87') •Лукаку Ромелу87' (Нерес Давид (87') •Кварацхелия Хвича 26'75' (Маццокки Паскуале (75')
Турати Стефано•Иццо Армандо 36'83' (Д'Амброзио Данило (83') •Мари Пабло•Карбони Андреа•Перейра Педру II87' (Kevin Martins (87') •Кирьякопулос Георгиос•Бьянко Алессандро83' (Капрари Джанлука (83') •Бондо Уоррен•Мальдини Даниэль• 24'Пессина Маттео•Джурич Милан II
29 сентября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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