«Наполи» одолел «Монцу» и возглавил Серию А

В предпоследнем матче шестого тура Серии А «Наполи» играл против «Монцы». Игру нельзя назвать богатой на моменты, тем не менее, хозяева все удары в створ превратили в голы.

На 22-й минуте Маттео Политано справа смело пошёл к воротам и низом точно пробил в дальний угол - 1:0. Спустя 11 минут еще одно взятие ворот - неаполитанцы разыграли комбинацию, мяч у Хвичи Кварацхелии, который с 12 метров пробил неотразимо - 2:0. В концовке Паскуале Маццокки справа совершил длинный рейд вперёд и сделал пас в штрафную площадь на Джакомо Распадори, а тот на вираже ушёл от соперника и справа пробил в сетку ворот с внешней стороны.

«Наполи» с 13 очками вырвался на чистое первое место, соперник - второй с конца.