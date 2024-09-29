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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» с «Фиорентиной» провели матч без моментов и голов

29 Сентября 2024 • 20:56 Комментировать
Эмполи
0:0
Фиорентина
окончен

В шестом туре чемпионата Италии «Эмполи» с «Фиорентиной» провели игру фактически без ворот, нанеся всего один удар в створ на две команды. Единственный более-менее опасным был эпизод на четвертой минуте. Ардиан Исмайли остался без опеки в штрафной и не попал в рамку.

Закономерные 0:0 в итоге, «Эмполи» делит пятое место с 10 очками, соперник (7) - 11-е.

Протокол игры  
Эмполи0:0Фиорентина
Васкес ДэвисГогличидзе СабаИсмайли АрдианВити МаттиаГрасси АльбертоГьяси ЭммануэльАнджорин Фаустино 85' (Хаас Николас ( 85') Хендерсон Лиам 76' (Эконг Эммануэль ( 76') Пеццелла ДжузеппеЭспозито Себастьяно 75' (Пеллегри Пьетро ( 75') Коломбо Лоренцо 58' (Сольбаккен Ола ( 58')
Запасные: Сегетти ЯкопоФаццини ЯкопоБранколлини ФедерикоКонате ИсмаэльДе Шильо МаттиаМариануччи ЛукаКакаче ЛибератоСамбья СаломонLorenzo TostoМале Юссеф
Де Хеа ДавидДодо ДомилсонКомуццо Пьетро  90'Раньери ЛукаГосенс Робин 88' (Паризи Фабьяно ( 88') Бове ЭдоардоКатальди Данило 71' (Иконе Жонатан ( 71') Кольпани Андреа 71' (Адли Ясин ( 71') Гудмундссон Альберт 71' (Бельтран Лукас ( 71') Куаме Кристиан 81' (Соттиль Риккардо ( 81') Кин Мойзе
Запасные: Мартинелли ТоммазоКайоде МайклРичардсон АмирМандрагора РоландоТерраччиано ПьетроМорено МатиасМартинес Куарта ЛукасБираги Кристиано
29 сентября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Фиорентина

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Сегодня, 29 Сентября
01:11
Проверенный прогноз и ставка на матч Эмполи – Фиорентина чемпионата Италии – 29 сентября 2024
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