«Эмполи» с «Фиорентиной» провели матч без моментов и голов

В шестом туре чемпионата Италии «Эмполи» с «Фиорентиной» провели игру фактически без ворот, нанеся всего один удар в створ на две команды. Единственный более-менее опасным был эпизод на четвертой минуте. Ардиан Исмайли остался без опеки в штрафной и не попал в рамку.
Закономерные 0:0 в итоге, «Эмполи» делит пятое место с 10 очками, соперник (7) - 11-е.
Протокол игры
Васкес Дэвис•Гогличидзе Саба•Исмайли Ардиан•Вити Маттиа•Грасси Альберто•Гьяси Эммануэль•Анджорин Фаустино85' (Хаас Николас (85') •Хендерсон Лиам76' (Эконг Эммануэль (76') •Пеццелла Джузеппе•Эспозито Себастьяно75' (Пеллегри Пьетро (75') •Коломбо Лоренцо58' (Сольбаккен Ола (58')
Де Хеа Давид•Додо Домилсон•Комуццо Пьетро• 90'Раньери Лука•Госенс Робин88' (Паризи Фабьяно (88') •Бове Эдоардо•Катальди Данило71' (Иконе Жонатан (71') •Кольпани Андреа71' (Адли Ясин (71') •Гудмундссон Альберт71' (Бельтран Лукас (71') •Куаме Кристиан81' (Соттиль Риккардо (81') •Кин Мойзе
29 сентября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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