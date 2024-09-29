«Эмполи» с «Фиорентиной» провели матч без моментов и голов

В шестом туре чемпионата Италии «Эмполи» с «Фиорентиной» провели игру фактически без ворот, нанеся всего один удар в створ на две команды. Единственный более-менее опасным был эпизод на четвертой минуте. Ардиан Исмайли остался без опеки в штрафной и не попал в рамку.

Закономерные 0:0 в итоге, «Эмполи» делит пятое место с 10 очками, соперник (7) - 11-е.