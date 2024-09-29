«Комо» удалось одолеть «Верону» в голевой перестрелке

«Комо» и «Верона» пытались отдалиться от зоны вылета по итогам очного матча шестого тура Серии А. Гости создали минимум моментов, но интрига держалась всё время.

На 24-й минуте Серхи Роберто плохо ударил и запорол супермомент. В ответ гости отправили мяч в сетку, но и здесь не все так просто - из-за офсайда гол Каспера Тенгстедта не засчитан. А вот выстрел Патрика Кутроне с рикошетом на 44-й минуте стал результативным - 1:0.

Роберто был не прав в борьбе в штрафной с Дарко Лазовичем - пенальти. Пострадавший пробил по центру ворот, а кипер завалился вправо - 1:1. На 64-й минуте Томаш Суслов получил вторую желтую карточку подряд после двух жестких приемов. И почти сразу игроки «Комо» снова вышли вперед после дальнего выстрела Кутроне (2:1). На 89-й минуте хозяева поставили точку - Николас Пас вывел на убойную позицию Андреа Белотти - 3:1. На четвертой добавленной минуте Матис Ламбурд снова подарил надежду гостям - 3:2.

Но все же «Комо» добивается победы и выходит на 10-е место, «Верона» - 13-я.