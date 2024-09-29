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Чемпионат Италии. Серия А

«Комо» удалось одолеть «Верону» в голевой перестрелке

29 Сентября 2024 • 17:57 Комментировать
Комо
3:2
Верона
окончен

«Комо» и «Верона» пытались отдалиться от зоны вылета по итогам очного матча шестого тура Серии А. Гости создали минимум моментов, но интрига держалась всё время.

На 24-й минуте Серхи Роберто плохо ударил и запорол супермомент. В ответ гости отправили мяч в сетку, но и здесь не все так просто - из-за офсайда гол Каспера Тенгстедта не засчитан. А вот выстрел Патрика Кутроне с рикошетом на 44-й минуте стал результативным - 1:0.

Роберто был не прав в борьбе в штрафной с Дарко Лазовичем - пенальти. Пострадавший пробил по центру ворот, а кипер завалился вправо - 1:1. На 64-й минуте Томаш Суслов получил вторую желтую карточку подряд после двух жестких приемов. И почти сразу игроки «Комо» снова вышли вперед после дальнего выстрела Кутроне (2:1). На 89-й минуте хозяева поставили точку - Николас Пас вывел на убойную позицию Андреа Белотти - 3:1. На четвертой добавленной минуте Матис Ламбурд снова подарил надежду гостям - 3:2.

Но все же «Комо» добивается победы и выходит на 10-е место, «Верона» - 13-я.

Протокол игры  
Комо3:2Верона
(1:0) Кутроне Патрик44'  
  53'Лазович Дарко (1:1)
(2:1) Кутроне Патрик72'  
(3:1) Белотти Андреа89'  
  90'Ламбурд Матис (3:2)
Аудеро ЭмильВан дер Бремпт ИгнасеДоссена АльбертоКемпф Марк-ОливерМорено АльбертоРоберто Серхи  51'Перроне Максимо  81' 90' (Джассим Али ( 90') Стрефецца Габриэль 78' (Да Кунья Лукас ( 78') Пас Николас 90' (Базелли Даниэле ( 90') Фадера Алию 85' (Маццителли Лука ( 85') Кутроне Патрик 78' (Белотти Андреа ( 78')
Запасные: Браунёдер МаттиасFellipe JackРейна ПепеГабриеллони АлессандроБарба ФедерикоВерди СимонеГольданига ЭдоардоИовин АлессиоСала МаркоЭнгельхардт Янник
Монтипо ЛоренцоТчатчуа ДжексонДанилюк Флавиус 88' (Ламбурд Матис ( 88') Коппола Диего  75'Фресе МартинБелахяне Реда  48'Силва Даниэл 46' (Москера Даниэль ( 46'  84') Суслов Томаш  62'  64'Кастанос Григорис 46' (Дуда Ондрей ( 46') Лазович Дарко 76' (Ливраменто Дейлон ( 76') Тенгстедт Каспер 66' (Маньяни Джанджакомо ( 66')
Запасные: Берарди АлессандроСарр АминФараони МаркоСишуба АяндаДаниэле ГилардиПерилли СимонеАджайи ДжуниорСиссе АльфаджоБрадарич ДомагойОку Иллан
29 сентября. Стадион "Stadio G. Sinigaglia".
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