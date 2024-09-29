«Рома» добыла волевую победу в конце матча с «Венецией»

«Рома» с «Венецией» сыграли в достаточно открытый футбол в шестом туре чемпионата Италии. При этом новички смело шли вперед и чаще били в створ, хотя редко контролировали мяч.

Именно гости открыли счет на 44-й минуте - Джанлука Бузио с левого края штрафной попал в дальнюю штангу, а Йоэль Похьянпало добавил мяч в левый угол ворот - 0:1.

Только на 75-й минуте «Рома» смогла размочить счет - Бриан Кристанте издали запустил мяч по воротам, и мяч от ноги Бузио срикошетил под перекладину - 1:1. Вскоре после подачи углового Никколо Писилли без помех головой поразил правый угол ворот - 2:1.

«Рома» делит восьмое место, «Венеция» - третья с конца.