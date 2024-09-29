«Рома» добыла волевую победу в конце матча с «Венецией»

«Рома» с «Венецией» сыграли в достаточно открытый футбол в шестом туре чемпионата Италии. При этом новички смело шли вперед и чаще били в створ, хотя редко контролировали мяч.
Именно гости открыли счет на 44-й минуте - Джанлука Бузио с левого края штрафной попал в дальнюю штангу, а Йоэль Похьянпало добавил мяч в левый угол ворот - 0:1.
Только на 75-й минуте «Рома» смогла размочить счет - Бриан Кристанте издали запустил мяч по воротам, и мяч от ноги Бузио срикошетил под перекладину - 1:1. Вскоре после подачи углового Никколо Писилли без помех головой поразил правый угол ворот - 2:1.
«Рома» делит восьмое место, «Венеция» - третья с конца.
Протокол игры
|44'Похьянпало Йоэль (0:1)
|(1:1) Кристанте Бриан75'
|(2:1) Писилли Никколо83'
Свилар Миле•Манчини Джанлука58' (Писилли Никколо (58') •Н'Дика Эван•Анхелиньо Хосе•Челик Зеки•Эль-Шаарави Стефан•Коне Куадио58' (Бальданци Томмазо (58') •Кристанте Бриан• 90'Соуле Матиас84' (Эрмосо Марио (84') •Пеллегрини Лоренцо80' (Паредес Леандро (80') •Довбик Артём
Йоронен Ессе•Кандела Антонио 68'84' (Гюткьяр Кристиан (84') •Свобода Михаэль•Идзес Джей• 39'Дзампано Франческо•Хапс Ридгесиано•Николусси Кавилья Ханс77' (Чрнигой Домен (77') •Бузио Джанлука•Эллертссон Микаэль-Эгиль77' (Андерсен Магнус II (77') •Ористанио Гаэтано77' (Думбия Исса (77') •Похьянпало Йоэль84' (Раймондо Антонио (84')
29 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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