​Менез завязал с футболом

Бывший игрок итальянского «Милана» Жереми Менез, до недавних пор выступавший за «Бари», решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 37 лет. Любопытно, что сделал он это в прямом эфире - прямо во время телевизионного проекта Zone Sport. Впрочем, завершение карьеры будет в какой-то степени условным - Менез дал понять, что будет выступать в лиге Херарда Пике, «Кингз Лиг».

В прошлом Менез, помимо «Милана» и «Бари», выступал также в «Реджине» и «Роме», а у себя на родине, во Франции, поиграл за «Сошо» и «Пари Сен-Жермен». Привлекался для выступлений в сборной Франции, провёл за неё 24 матча с 2010 по 2013 год.