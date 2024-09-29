​Бывший игрок Серии А трагически погиб в 43 года

Трагедия в Кальяри - в одном из отелей найдено тело 43-летнего Андреа Капоне, бывшего в прошлом игрока «Кальяри» в Серии А. Сообщается, что Капоне оказался в гостинице для празднования дня рождения одного из друзей. Он решил переночевать в гостинице, а утром его тело было найдено рядом с одной из лестниц.

Как предполагает полиция, Капоне упал с лестницы и сильно ударился головой, что и стало причиной гибели экс-игрока. В прошлом, помимо «Кальяри», Капоне выступал за такие клубы, как «Тревизо», «Виченца» и «Салернитана», а также привлекался для выступлений за молодёжную сборную Италии.