​Капелло: «Пока рано делать прогнозы, всё может измениться даже в феврале или марте»

Известный итальянский специалист Фабиол Капелло, в прошлом тренировавший сборную России по футболу, считает, что сейчас ещё рано делать прогнозы по поводу того, кто станет обладателем Скудетто. По его мнению, даже в феврале или марте возможны большие сюрпризы - достаточно, к примеру, вспомнить спрут «Милана» в 1999 году.

- Сейчас надо думать об очках, а не о прорыве. Чемпионат только начался. Даже когда мы будем в феврале или марте, тот или иной клуб может организовать прорыв, как это было с «Миланом» в 1999-м, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

Действующим обладателем Скудетто является «Интер».