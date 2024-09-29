​Капелло назвал секрет возрождения «Милана»

«Милан» прибавляет - после победы над «Интером» последовал крупный успех в матче против «Лечче». Своими мыслями по поводу секретов «Милана» поделился его бывший наставник - Фабио Капелло. Важными элементами в игре команды португальского специалиста Паулу Фонсеки он считает Альваро Морату и Тэмми Абрахама - игроков, присоединившихся к «Милану» минувшим летом.

- Мората и Абрахам - очень подвижные игроки, которые активно помогают полузащитникам, вскрывая пространство, - цитирует слова специалиста pianetamilan.it.

В своём следующем матче «Милану» предстоит сыграть против леверкузенского «Байера» в рамках самого престижного клубного турнира футбольной Европы - Лиги чемпионов. Это случится уже во вторник.