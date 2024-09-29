«Лацио» помешал «Торино» вернуться на первое место

Лидирующий после пятого тура Серии А «Торино» в воскресенье принимал «Лацио».

На восьмой минуте римляне повели после прорыва Нуну Тавареша по левому краю поля и прострела в центр на Маттео Гендузи.

Второй тайм был намного более результативным. Густав Исаксен справа от лицевой линии прострелил под удар, Гендузи пропустил мяч дальше, а Булайе Диа в касание расстрелял ворота - 0:2. Вскоре Че Адамс получил передачу к линии штрафной и вторым касанием нанес удар в противоход голкиперу - 1:2. В концовке свежие игроки соорудили третий гол гостей - Матиас Весино протолкнул мяч на Тейяни Нослина, который с семи метров был точен - 1:3. Тут же после подачи штрафного и скидки Сауль Коко в падении изловчился и поразил ворота - 2:3.

«Торино» проигрывает лидирующему «Ювентусу» одно очко, «Лацио» - два.