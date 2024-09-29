​Капелло объяснил важность победы над «Лечче»

«Милан» прибавляет - после победы над «Интером» последовал крупный успех в матче против «Лечче». Бывший наставник клуба Фабио Капелло, тренировавший клуб в 90-е годы прошлого столетия, прокомментировал победу «россонери»:

- Матч против «Лечче» был очень важен. Потому что было важно подтвердить свой настрой после эффектной победы в дерби, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

В своём следующем матче «Милану» предстоит сыграть против леверкузенского «Байера» в рамках самого престижного клубного турнира футбольной Европы - Лиги чемпионов. Это случится уже во вторник.